Una giornata di studi in memoria di uno dei più grandi specialisti al mondo di Giotto, Alessio Monciatti. La organizzano, per la giornata di mercoledì 6 dicembre le Gallerie degli Uffizi: l’evento si terrà nell’Auditorium Vasari a partire dalle ore 9,30 e verrà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del museo. Monciatti, professore ordinario di Storia dell’arte medievale all’Università degli studi del Molise, è prematuramente scomparso il 30 aprile di quest’anno, all’età di 51 anni. Studioso di elevatissimo profilo a livello internazionale, Monciatti si era laureato a Firenze, con il professor Adriano Peroni, per poi perfezionarsi alla Scuola Normale Superiore di Pisa, con Enrico Castelnuovo, quindi avendo fra i suoi mentori due dei più grandi medievisti della loro generazione. Nel corso della sua carriera, iniziata presso il Ministero della Cultura, come funzionario storico dell’arte in Lombardia, e poi proseguita come docente universitario, Alessio Monciatti aveva dedicato le sue ricerche soprattutto ai grandi temi dell’arte e architettura del medioevo italiano e, in particolare, a Giotto.