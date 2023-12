Vento forte, anche a 100 chilometri orari. La situazione più critica in provincia di Campobasso. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco nell’hinterland del capoluogo per alberi e rami sulla carreggiata, tegole, calcinacci e cartelloni caduti e per tetti scoperchiati. In mattinata anche pioggia. Interventi continui da Montenero di Bisaccia a Gildone.

Paura a Bojano, dove la scorsa notte le fortissime raffiche, una tromba d’aria, hanno creato ingenti danni in Via Fiumicello, vicino Piazza Roma e Corso Amatuzio. 5 le auto danneggiate seriamente sulle quali è caduto materiale dal tetto di una casa, guaine e fogli di catrame. Auto con vetri rotti, fiancate distrutte, carrozzeria ammaccata in modo serio, come testimoniano queste foto e i video girati nell’immediatezza dell’evento. Per fortuna nessuno era all’interno delle macchine, su altre vetture danni più lievi.

Un vento così forte da far volare letteralmente cartelloni, secchi dell’immondizia e altro materiale.

Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri per mettere in sicurezza le aree interessate. In mattinata il sindaco Carmine Ruscetta ha invitato i cittadini a non sostare nell’area, dove sono stati svolti interventi di ripristino.

A Ururi black out elettrico con seri disagi. Tra Acquaviva Collecroce e Palata danni a un distributore di benzina.

A Colletorto danneggiato pesantemente il tetto di una casa e un uomo è caduto a causa delle forti raffiche ferendosi lievemente.