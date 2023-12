Il segretario della Lega Molise e assessore regionale Michele Marone ha comunicato che per il Molise sono in arrivo dal Ministero guidato da Matteo Salvini, 870 mila euro per le attività di servizi di trasporto pubblico locale. “In particolare – ha spiegato Marone, che è anche consulente giuridico del ministro – viene riconosciuto un contributo per l’incremento del costo dei carburanti sostenuto per alimentare mezzi di trasporto su strada, lago, mare e ferrovia. Nello specifico oltre 317mila euro sono a ristoro dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022, e quasi 553mila euro come anticipazione per il terzo quadrimestre 2022. Un aiuto concreto – ha concluso Michele Marone – che conferma l’attenzione da parte del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti alla nostra regione”.

Nel complesso sono quasi 119 i milioni che vanno alle Regioni, alle Province autonome e alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale quale riconoscimento di un contributo per l’incremento del costo dei carburanti sostenuto per l’alimentazione dei mezzi di trasporto su strada, lacuali, marittimi o ferroviari. Si tratta del pagamento di 40 milioni a ristoro dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre 2022, e di oltre 78 a titolo di anticipazione per il terzo quadrimestre 2022.

Le somme sono in pagamento con un decreto dirigenziale firmato nelle ultime ore e si riferiscono al decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, che ha istituito, presso il Ministero di Porta Pia guidato da Matteo Salvini, un fondo ad hoc.

BENEFICIARI dei 40 mln sono:

ABRUZZO € 970.257,29

BASILICATA € 570.435,52

CALABRIA € 1.165.148,70

CAMPANIA € 2.433.021,73

EMILIA ROMAGNA € 2.939.324,31

FRIULI VENEZIA GIULIA € 1.041.221,90

LAZIO € 5.321.831,13

LIGURIA € 1.099.062,92

LOMBARDIA € 4.594.688,49

MARCHE € 965.075,96

MOLISE € 317.114,23

PIEMONTE € 2.269.819,97

Provincia autonoma di BOLZANO € 938.537,73

Provincia autonoma di TRENTO € 548.567,91

PUGLIA € 2.275.859,72

SARDEGNA € 1.991.925,22

SICILIA € 4.630.321,14

TOSCANA € 2.637.038,93

UMBRIA € 487.673,15

VALLE D’AOSTA € 198.396,85

VENETO € 2.236.046,54

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA € 52.553,07

GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI € 316.077,59

Destinatari del pagamento della somma complessiva di €78.966.368,12 :

ABRUZZO € 1.940.514,57

BASILICATA € 1.140.871,05

CALABRIA € 2.330.297,40

CAMPANIA € 4.866.043,45

EMILIA ROMAGNA € 5.878.648,63

FRIULI VENEZIA GIULIA € 2.082.443,81

LAZIO € 10.643.662,26

LIGURIA € 2.198.125,84

LOMBARDIA € 9.189.376,98