Il presidente della Regione Francesco Roberti mentre si trovava in visita al figlio, studente universitario a Pescara, è stato colto da un improvviso malessere per il quale è stato trasportato presso l’ospedale della città abruzzese e sottoposto ad esame coronarografico. L’indagine ha evidenziato la necessità di un rivascolarizzazione coronarica che su indicazione degli stessi sanitari è stata eseguita con successo presso la Cardiochirurgia dell’Ospedake di Chieti.Il decorso postoperatorio è regolare, il presidente Roberti sta bene e a breve potrà essere dimesso e tornare ai suoi impegni istituzionali. A dare notizia della condizioni di salute del presidente è stato Umberto Benedetto, il primario del reparto di Cardiochirurgia che lo ha operato. Il governatore aveva accusato un primo malore all’inizio della campagna elettorale per le Regionali, nella scorsa primavera, e in quella circostanza era stato ricoverato per alcuni giorni all’ospedale di Termoli.