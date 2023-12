Giornata numero undici nel torneo di A1, questa sera il Genzano cerca il riscatto nella sfida casalinga contro il Catania. Barrichello e compagni cercano il successo dopo il pareggio interno contro il Pesaro e la sconfitta maturata a Pomezia. Sfida complicata, gli etnei sono al terzo posto con due punti di vantaggio proprio sul Genzano. Trasferta calabrese per mister Scarpitti, il suo Pesaro sarà ospite domani pomeriggio del Cosenza. I marchigiani sono in grande crescita ed un successo domani potrebbe proiettare la squadra nei quartieri altissimi della classifica.

Decimo turno in A2 elitè, Cus Molise impegnato domani pomeriggio a Roma contro la Lazio calcio a 5. Gara davvero complicata per i molisani, i biancocelesti sono in piena zona play off e tra le mura amiche si esprimono nel migliore dei modi. Avvio di stagione davvero negativo per il Cus Molise, soli tre pareggi maturati in otto uscite, al momento Di Stefano e compagni sono in ultima posizione. Il calcio mercato, aperto da oggi, dovrebbe portare delle novità in seno alla squadra. Previste le uscite di Turek, Quilez e Mazzaglia che non hanno reso secondo le aspettative di inizio stagione, e non sono escluse altre partenze da qui ai prossimi giorni. Certo trovare profili giusti per rinforzare la squadra non è semplice, servono giocatori pronti per cambiare gli esiti della stagione sin da queste giornate previste a dicembre. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità, per la gara di domani bisognerà stringere i denti per poi prepararsi nel migliore dei modi per il prosieguo della stagione.

Nel torneo di serie B, trasferta in terra campana per lo Sporting Campobasso. Rossoblu ospiti del Terzigno, una sfida importantissima per il team guidato da mister Pietrunti. Lo Sporting non riesce a sbloccarsi, sabato scorso la vittoria è mancata per un soffio, i segnali di crescita sono evidenti ma ora serve una vera svolta alla stagione. Due pareggi e cinque sconfitte, troppo poco in questa prima fase di campionato per Cioccia e compagni attesi da un Terzigno reduce da tre sconfitte consecutive. Capitolo mercato, ufficiale il rientro di Pescolla, già colonna della squadra in passato, un giocatore di qualità che potrà offrire il suo prezioso contributo alla causa. Per il resto non dovrebbero esserci grosse novità, fermo restando che se si dovesse creare l’opportunità da cogliere al volo la società sarà pronta a rinforzare la rosa.