Teatro di una tragedia a Termoli, dove un uomo senza fissa dimora è morto carbonizzato nel rogo divampato a pozzo dolce, vicino piazza Sant’Antonio, nel centro cittadino. Appena scoppiato l’incendio, ieri sera, intorno alle 18.00, una fitta nube di fumo ha circondato tutta l’area circostante. Il rogo è scoppiato in una zona che purtroppo, versa nell’incuria e in stato di abbandono da diversi anni. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Forse l’uomo aveva trovato riparo nel chioschetto abbandonato per ripararsi dal freddo, sono comunque diverse le piste che stanno seguendo, tra cui l’acquisizione dei filmati di alcune telecamere che sono ubicate nella zona. L’uomo è probabilmente un clochard,che non è stato ancora identificato. Al vaglio tutte le ipotesi, poiché sono ancora tanti i punti da chiarire su questa oscura vicenda. Sul posto i carabinieri della compagnia di Termoli, la polizia, i vigili del fuoco e la polizia scientifica per i rilievi del caso. In supporto anche il nucleo investigativo antincendi di Campobasso. Purtroppo la zona del pozzo dolce è già stata teatro in passato di altri roghi, tra cui anche la scorsa estate. La salita di via Mario Milano è stata bloccata al traffico durante le operazioni. Tanta la paura alla vista delle fiamme dei numerosi residenti che vivono sulla salita del Panfilo. La dinamica è ancora tutta la chiarire per capire come sono andati realmente i fatti.