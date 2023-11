E’ stato dissequestrato il Residence le Piramidi, in via Neri a Campobasso, nel quale alcune escort avevano stabilito la propria residenza.

Lo ha deciso la Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Campobasso, Veronica D’Agnone, accogliendo l’istanza degli avvocati che difendono i titolari, Arturo Messere, Massimiliano Di Grezia e Paolo Lanese.

La Gip ha condiviso la tesi secondo cui sono venute meno le esigenze cautelari sottese al provvedimento impositivo del vincolo e ha restituito l’intero immobile agli aventi diritto. L’avvocato Messere è dell’opinione che non sussistono affatto i reati ipotizzati dall’Ufficio del Pubblico Ministero a carico degli indagati, come si riserva di dimostrare al momento opportuno e nella sede competente.