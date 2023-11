E’ inizia sotto i migliori auspici la stagione del Cus Molise Skating, che in sinergia con la nuova società Dimensione Skating, (con la presenza di alcuni atleti di Riccia, dove il Cus Molise opera costantemente con la sua squadra), ha partecipato al “Primo Trofeo Nazionale città di Pescara” Le società allenate entrambe dal tecnico FISR Roberto Simiele hanno deciso di iniziare la stagione sportiva con un evento di rilievo nazionale che ha visto il via di circa 500 atleti e nomi di rilievo come la neo campionessa mondiale Sofia Chiumiento della Mens Sana Siena. Cus Molise e Dimensione Skating lavorano nella stessa direzione. La prima società si occupa al Palaunimol delle categorie Giovanissimi ed Esordienti (8-11 anni), mentre Dimensione cura al Pattinodromo di Selvapiana, le altre categorie (dai 12 anni in poi). Nella gara di Pescara le due società si sono fatte rispettare e sommando i punteggi dei due team è arrivato un quarto posto finale (su 46 al via) nella speciale classifica riservata alle società.

Il maestro Roberto Simiele ha portato in gara ben 32 atleti che si sono messi in mostra in un evento di grande rilievo. Da segnalare l’ottimo secondo posto (su 36 atleti al via) per Nicole Varriano nella combinata Tiezzi della categoria giovanissime che al primo anno in categoria, ha saputo farsi valere. Buona prova per Francesca Di Cristofaro nella 3000 metri sprint. La stessa atleta si ripete nella 3000 metri ad eliminazione chiudendo decima su 80 in 5’ e 44”. Andata in archivio la trasferta abruzzese l’obiettivo è spostato su Lignano Sabbiadoro per un nuovo appuntamento agonistico.

“Ringrazio le famiglie che ci hanno seguito in questa trasferta, che visto il numero di atleti portati in gara è stata abbastanza impegnativa – rimarca il maestro Simiele – un grazie va anche al Cus Molise e alla Dimensione Skating che hanno deciso di investire in questo bellissimo sport per far crescere i ragazzi nel migliore dei modi.