Forti raffiche di vento, per precauzione chiuso il cimitero di Trivento. A causa del forte vento, si riporta nell’avviso dell’Amministrazione comunale – previsto da oggi 30 novembre 2023, e per i prossimi giorni, per motivi di sicurezza il cimitero comunale rimarrà chiuso fino a nuova disposizione. Le condizioni meteo non promettono nulla di buono, oltre le precipitazioni, a creare maggiore apprensione sono le raffiche di vento. Già nelle scorse settimane, il vento si è fatto sentire, creando anche qualche danno. Nel fine settimana, poi, l’abbassamento repentino delle temperature ha portato anche il primo manto di neve.