Minibasket protagonista domenica prossima al Palaunimol. Il Cus Molise ospiterà il secondo torneo per ‘Crescere insieme’ organizzato dalla Scuola Minibasket Campobasso in collaborazione con Fip Molise e con l’Assessorato alle politiche sociali e sport del Comune di Campobasso che vedrà protagonisti i piccoli atleti di sette società provenienti da diverse regioni. Oltre al club organizzatore, presente con due squadre, ci saranno Latina Basket, Vasto Basket, Amatori Pescara, Polisportiva Città di Solofra, Happy Drake Basket School Giulianova, Amici del Basket San Salvo. La formula della manifestazione riservata alla categoria Aquilotti (bambini di 9 e 10 anni) prevede il quattro contro quattro Sprint con gare da sei tempi di 4’ ognuno. Al termine della partita verranno assegnati 3 punti in caso di vittoria, due in caso di sconfitta e uno se il match dovesse finire in parità. Le squadre saranno divise in due raggruppamenti e ognuna di esse porterà i punti delle partite al proprio gruppo, così procedendo a vincere il torneo sarà un gruppo di squadre e non la squadra singola. Sarà un momento di confronto importante tra bambini, tecnici, famiglie di diverse realtà che hanno deciso nel tempo di dare attenzione alla crescita di tanti bambini appassionati del minibasket. La manifestazione prenderà il via alle 9,30 con la presentazione delle squadre. A seguire ci sarà il via ufficiale alle gare. Si giocherà fino alle 13. Poi tutte le società saranno a pranzo insieme per una condivisione totale dell’evento. Alle 14,30 è in programma la visita al Museo dei Misteri, poi si tornerà sul campo con la seconda parte dell’evento che prenderà il via alle 16. Al termine sono previste le premiazioni di rito che andranno a chiudere un evento di grande spessore a livello sportivo, formativo e sociale.