Boom di presenze per il big match di Selvapiana. La società rossoblù ha già venduto oltre 1.100 biglietti riservati alla tifoseria del Sambenedettese, una presenza massiccia dei supporters marchigiani pronti a sostenere i propri beniamini. Il club presieduto da Mattt Rizzetta ha dovuto bloccare la vendita online per la tifoseria ospite. A questo punto è lecito attendersi una risposta altrettanto concreta da parte dei supporters del Campobasso, oltre i mille abbonati l’auspicio è che tutta la piazza e gli appassionati decidano di recarsi allo stadio per questo crocevia decisivo per la stagione dei lupi. Per quanto riguarda la squadra, dopo le fatiche di coppa Italia, sono riprese regolarmente le sedute di allenamento. Ambiente diviso tra campo e calcio mercato, in quest’ultima direzione ricordiamo che da domani sarà possibile effettuare operazioni di trasferimento tra i club dilettanti. In casa rossoblu sono attesi diversi elementi per completare e rinforzare l’organico, sul fronte under dovrebbe approdare alla corte di Pergolizzi una mezz’ala di centrocampo e con grande probabilità un altro terzino. Sui senior, gli sforzi della società si stanno concentrando sul reparto offensivo che al momento conta i soli Abreu e Di Nardo. Abbiamo appreso alcuni nomi accostati al Campobasso, al momento non ci sono conferme, secondo il nostro parere per ambire alla vittoria del campionato servono almeno due elementi di spessore. Chiaro che ogni ragionamento sarà condizionato dal risultato della gara di domenica contro la Sambenedettese.

Fermento anche in casa Fc Matese. A tre giorni della fondamentale gara contro il Riccione, si giocherà domenica al Ferrante, la società è molto attiva per rinforzare la rosa a disposizione di mister Urbano. Sono diverse le operazioni in entrate previste, dovrebbero giungere a Piedimonte Matese ben sei giocatori, di cui due fuori quota, i profili individuati dallo staff dirigenziale biancoverde riguardano tutti i reparti.

Il Vastogirardi è atteso da due partite in tre giorni, domenica la difficile trasferta allo stadio Gran Sasso contro l’Aquila e mercoledì il recupero al Di Tella contro l’Atletico Ascoli. Gli alto molisani cercheranno di allungare la striscia positiva di quattro gare e portare a casa punti utili alla rincorsa salvezza.

Per il Termoli match in trasferta contro il Real Monterotondo, giallorossi alla ricerca del primo successo dell’era Carnevale. Dopo la buona prestazione contro il Chieti serve una svolta decisa al torneo, la vittoria manca dallo scorso 28 ottobre quando i giallorossi superarono al Cannarsa l’Avezzano. Gli adriatici sono vigili sul mercato pronti a rinforzare l’organico a disposizione del tecnico. Secondo indiscrezioni il centrocampista senegalese Yaba Thiaw, in forza alla Sambenedettese, sarebbe vicino a vestire la casacca del Termoli,