Brignano mattatore per due sere a Isernia. Il doppio show del comico romano, andato soldout in poche ore, non ha deluso le aspettative dei 1400 spettatori presenti all’auditorium per gli spettacoli promossi dall’Assessorato regionale alla Cultura e dalla Fondazione Molise Cultura.

Quasi due ore sul palco, irresistibile con le sue battute e le sue gag, Enrico Brignano è stato travolgente. Ha raccontato dei suoi inizi, dei tanti ‘no’ ricevuti, ma poi anche dei mostri sacri che gli hanno detto ‘sì’, da Gigi Proietti a Maruzio Costanzo e Pippo Baudo. E poi ancora divertenti aneddoti sulla famiglia e sui primi amori. Non sono mancati riferimenti al Molise.

Per tutto lo spettacolo con Brignano c’è sempre stato anche un altro protagonista, è Roma, la città che fa da sfondo e non solo a tutti i monologhi che fanno sorridere il pubblico senza sosta. Proprio a Roma lo spettacolo, che si intitola “Ma diamoci del tu”, arriverà per le feste di Natale con repliche per un mese intero, macinando numeri da record come in tutta Italia. Il doppio show di Isernia ha aperto il ciclo di eventi di Regione e Fondazione all’auditorium di Isernia: si prosegue domani – venerdì primo dicembre – con l’atteso concerto della sacerdotessa del rock Patti Smith. Poi l’8 dicembre protagonista la comicità di Pio e Amedeo. Entrambi gli appuntamenti sono soldout. Infine il 15 dicembre la canzone d’autore di Edoardo Bennato.