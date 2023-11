Share on Twitter

Auguri zio Gianni per gli 80 anni dagli amici del caffè. Gianni Minicucci ha festeggiato l’importante traguardo degli 80 anni, assieme agli amici con i quali condivide quotidianamente un buon caffè, nel centro storico di Campobasso. Ex vigile urbano di Lucito, dove è nato il 30 novembre 1943, appassionato di moto e macchine d’epoca, zio Gianni è davvero un personaggio suigeneris: arguto, controcorrente, con un grande senso del rispetto e dell’amicizia. Gli amici “di tazza”, con una torta a sorpresa, hanno voluto riconoscergli queste doti umane, in questo giorno così speciale. Di nuovo auguri zio Gianni e complimenti!!!!