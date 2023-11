La discarica di Montagano è satura e il prossimo 31 dicembre chiuderà. La notizia è emersa in queste ore, durante le audizioni sul bilancio previsionale 2023 che si stanno svolgendo in Commissione, in Consiglio regionale ed è stata divulgata dal Movimento 5 Stelle. “Che la discarica di Montagano stesse per esaurire la sua capienza era chiaro da anni – affermano i consiglieri del gruppo M5S – ma nonostante la questione sia ben nota, il problema dello smaltimento rifiuti nelle discariche molisane resta irrisolto. E malgrado i nostri appelli, la Regione nel tempo ha dimostrato evidenti errori gestionali che hanno generato una vera e propria emergenza che il Molise non può assolutamente permettersi. Già, perché presso la discarica di Montagano confluiscono i rifiuti di ben 51 comuni molisani. E con la chiusura annunciata del sito, il rischio è che si verifichi un insostenibile traffico di camion per il trasporto dei rifiuti presso altre discariche, ad esempio in direzione di Guglionesi o di Tufo Colonoco (Isernia)”. Per il Movimento su questo argomento l’assessore regionale all’Ambiente, Andrea Di Lucente, “non ha fornito alcuna risposta”. “Perciò – concludono – pretendiamo chiarezza al più presto su un argomento che riguarda da vicino i bisogni dei cittadini e la salvaguardia del territorio. In tal senso, depositeremo una interrogazione urgente in Consiglio regionale”.