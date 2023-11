Share on Twitter

La Proloco Terventum presenta CineOrchestra in concerto. L’appuntamento è per il prossimo sabato 2 dicembre, alle ore 19.00, presso il Centro polifunzionale di Trivento, su corso Beniamino Mastroiacovo, con CineOrchestra: Addolorato Valentino presidente e Nicola Graziano direttore. L’evento è stato reso possibile grazie al Comune di Trivento, Regione Molise Turismo è Cultura, Smaratona Telethon, Kimos Onlus, Music Art Odv Ets, in collaborazione di I.C. Giovanni XXIII di Isernia. L’ingresso è libero.