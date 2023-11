Non si ferma l’emergenza furti, da Campobasso ai comuni più piccoli sono decine gli episodi ogni settimana. I cittadini sono sempre più spaventati anche perchè i ladri ormai agiscono a tutte le ore del giorno e della notte e non si fermano neanche quando si accorgono che in casa c’è qualcuno. Denaro, oggetti preziosi e molto spesso ricordi di una vita sono il bottino che si ripete sempre con lo stesso copione e poi l’aspetto psicologico: il dramma di chi vede violata la propria abitazione. Proprio per fronteggiare questa situazione le forze dell’ordine hanno messo in atto servizi mirati. L’ultima operazione straordinaria è quella disposta dal questore di Campobasso Vito Montaruli. Nei giorni scorsi così in città sono stati realizzati servizi straordinari di controllo del territorio, con modalità definite di “alto impatto”. Molti sono stati gli uomini e i mezzi messi in campo per l’occasione con equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Squadra Mobile, della Divisione Polizia Anticrimine, della Squadra Amministrativa. All’operazione inoltre sono arrivati a dare manforte anche agenti dall’Abruzzo, personale del Reparto Prevenzione Crimine “Abruzzo”, che ha supportato gli Uffici territoriali nelle attività di controllo. In particolare, i servizi hanno interessato le aree della città ritenute più esposte ai furti e le strade che i malviventi provenienti da fuori regione potrebbero utilizzare per gli spostamenti. Complessivamente sono stati controllati 443 persone, 238 auto e 4 locali pubblici.