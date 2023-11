Il 2 dicembre a Santa Maria del Canneto la XXIV edizione di incontri con il personale, Operatori Forestali e Associazioni ambientaliste della Regione Molise, e tutti gli amici che condividono il nostro sogno per un mondo migliore, non ci arrendiamo nel ribadire che il Molise può farcela con un’agricoltura di qualità.

Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni del Presidente di “Terra Sana Molise Aristide Vitiello”.

“La chimica agricola e il mercato sementiero nelle mani di pochi, anzi di molto pochi. L’acquisizione della svizzera Syngenta da parte del colosso cinese ChemChina è così che le americane DuPont e DowChemical stanno trattando per una fusione. E’ così che Bayer ha lanciato un’offerta per Monsanto, offerta che è stata accettata secondo quanto riporta il Financial Times, operazione di 66 miliardi di dollari. Resterebbe la Basf che ha il 9% del mercato dei presidi fitofarmaci. Le sette sorelle dominano, dunque, dominano il 59% del mercato sementiero e il 68% di quello dei fitofarmaci. Solo che, le sette sorelle, presto diventeranno solo quattro, con Bayer-Monsanto, DowChemical-Dupont, Syngenta-ChemChina e Basf. Tre multinazionali, in prospettiva, domineranno incontrastate sul mercato dei semi e dei presidi fitosanitari. Detto in altri termini la sicurezza alimentare, in tutte le sue sfumature e accezioni, non sarà più legata alle politiche degli Stati ma alla volontà di tre colossi che potranno controllare l’agricoltura mondiale. Quindi solo chi potrà produrre con naturalità e tradizione delle proprie radici e della propria biodiversità, sarà in grado di poter garantire il futuro dell’intero pianeta. Vogliamo e possiamo iniziare dal Molise con “Terra Sana Molise” un’organizzazione di aziende molisane, di produttori e di cittadini amanti della natura del buon gusto pulito delle nostre eccellenze e della biodiversità dei nostri prodotti.

Terra Sana Molise diventerà un’agenzia, operante nel settore della conoscenza dei mille prodotti originali molisani, nella diffusione dei prodotti biologici rigorosamente di origine molisana, in cui operano figure altamente professionali ed esperte nel promuovere la qualità e l’immagine dei prodotti del nostro mondo “bio”. Semplicità, trasparenza, ricerca di alimenti sani e di alta qualità, coltivati nel pieno rispetto per la natura e per l’uomo. Questi sono i valori in cui “Terra Sana Molise” crede e ricerca nelle piccole e medie aziende del Molise, che vogliono crescere, innovarsi e promuovere la qualità dei propri prodotti sul mercato. Terra Sana Molise organizzerà incontri, fiere specialistiche e divulgazione sia sul territorio molisano che italiano. Dobbiamo credere nel futuro della buona agricoltura e dei prodotti certificati e a costi assolutamente chiari e trasparenti, nella continuità delle tradizioni del nostro territorio e nelle aziende che vogliono far crescere la loro capacità di produrre prodotti sani, competitivi e certi della loro origine e cioè di quella “TERRA SANA MOLISE”.”