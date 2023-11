Tragedia sfiorata poco dopo la mezzanotte a Isernia, a causa dello scoppio di una bombola del gas all’interno di un’abitazione a pochi passi da piazza Celestino V. Il bilancio è di un uomo ferito, fortunatamente in maniera lieve.

Un boato fortissimo, poi le segnalazioni alla sala operativa dei vigili del fuoco. Secondo la ricostruzione dei caschi rossi del Comando Provinciale di Isernia, la deflagrazione sarebbe avvenuta a causa di una fuga di gas da una bombola di GPL del vano cucina. L’uomo presente in casa, un pakistano di 38 anni, ha riportato alcune ferite alla mano nel tentativo di rimuovere i vetri andati in frantumi all’interno dell’abitazione. Per lui soltanto alcuni tagli alla mano, medicati sul posto dagli operatori del 118. Non si sono resi necessari ulteriori accertamenti in ospedale.

La detonazione ha distrutto finestre e porte del monolocale: il pakistano avrebbe acceso il fornello del cucinotto senza rendersi conto della presenza del gas all’interno della piccola abitazione. Da lì lo scoppio nell’appartamento al secondo piano e l’intervento tempestivo dei pompieri.

L’area è stata interdetta per la messa in sicurezza, ma dai rilievi statici effettuati poco dopo non risulterebbero danni strutturali all’edificio.