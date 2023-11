In Prefettura a Campobasso si è tenuta una riunione, presieduta dal Prefetto Michela Lattarulo, per affrontare le criticità derivanti dalla presenza di ungulati sul territorio.

Il tavolo, promosso dalla Coldiretti Molise, si è svolto alla presenza del Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana,Vincenzo Caputo e dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Molise, Salvatore Micone, con la partecipazione del Presidente della Provincia di Campobasso, del Delegato Regionale dell’ANCI, di esperti dell’ISPRA, del Responsabile del Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione dell’ASReM, di una rappresentanza del Gruppo Carabinieri Forestali Molise e dei vertici locali delle Associazioni di Categoria del comparto agricolo.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate le recenti linee di intervento assunte a livello nazionale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, e valutate, con la sinergica partecipazione delle componenti del Tavolo, le attività da porre in essere in ambito locale per garantire una efficace governance del fenomeno.

Il Commissario Straordinario ha assicurato massima disponibilità e pieno supporto per le esigenze del territorio.