Un tartufo bianco da record è stato trovato in Molise. Pesa quasi un chilo e ha un valore superiore ai 5mila euro. Secondo gli esperti della zona è il tartufo bianco (un tuber magnatum pico), più grande trovato in questa stagione in Italia. Per l’esattezza pesa infatti 980 grammi e le segnalazioni più recenti delle settimane passate, arrivate da altre regioni, arrivano a pezzi da 700 grammi. Il tartufo è stato trovato nella zona di Bojano ed è stato già venduto nel nord Italia.