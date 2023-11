Share on Twitter

Domani, mercoledì 29 novembre, nel piazzale della palestra comunale “Antonio Del Gobbo” del comune di Limosano, sarà posizionato un camper per gli Screening oncologici regionali, che effettuerà mammografie gratuitamente. Possono aderire spontaneamente – fa sapere il sindaco Angela Amoroso – tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni residenti nel territorio regionale. Bisogna presentarsi muniti di tessera sanitaria e codice fiscale. Non occorre alcuna prescrizione medica. Il servizio è attivo dalle ore 8.30 alle ore 13.00, poi dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Una opportunità da non perdere – il consiglio del sindaco Amoroso – all’insegna della prevenzione.