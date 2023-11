A Isernia alcuni cittadini denunciano nuovamente le condizioni in cui versano gli alloggi di via Veneziale, gestiti dall’Istituto Autonomo Case Popolari.

A seguito dei lavori che interesseranno una delle palazzine, la quale – come già avvenuto per alcune e come avverrà per le altre nei prossimi anni – verrà abbattuta e ricostruita ex novo, le famiglie saranno intanto trasferite in altre case popolari.

A scatenare le polemiche, però, è lo stato di degrado degli alloggi concessi temporaneamente dall’istituto per consentire la ristrutturazione della palazzina, ormai vetusta.

Gli appartamenti in cui le famiglie si sposteranno, infatti, sono più piccoli e pieni di muffa e infiltrazioni, talvolta neppure l’ascensore funziona.

Alcuni cittadini hanno dunque invocato l’attenzione dello iacp per trovare una soluzione diversa, anche a misura degli anziani che vivono negli alloggi popolari.