Famiglie e tanti tanti bambini, hanno festeggiato insieme il 19° anniversario del Centro Commerciale Centro In Piazza di Isernia.

Un pomeriggio per i più piccoli con l’arrivo dei Paw Patrol, la squadra dei cuccioli, cagnolini simpatici e amatissimi dai bambini che alle 18:30

hanno accompagnato tutti i clienti al tradizionale taglio della maxi torta e al brindisi augurale, dove erano presenti oltre al Direttore Pasquale di Vaio, anche una nutrita rappresentanza dei titolari e del personale alle vendite del centro. A gestire il servizio, la squadra formidabile degli studenti e docenti dell’Istituto alberghiero Ipseoa di Vinchiaturo guidato dalla dirigente dottoressa Anna Paolella.

“Prosegue con questa iniziativa l’impegno del Centro Commerciale e di tutte le persone che ci lavorano nel rendere Centro In Piazza un riferimento importante per la Città di Isernia e la propria provincia- ha commentato il direttore Pasquale Di Vaio – non solo dal punto di vista commerciale ma anche dal punto di vista aggregativo e sociale”.



Il Centro Commerciale In Piazza è caratterizzato da una scelta merceologica varia e attuale che negli anni ha dimostrato di saper ben resistere ai competitor e al mercato che cambia, dirigendosi sempre più verso una logica incentrata sul cliente e sulle sue necessità.

La galleria offre un ipermercato Conad molto fornito, le superfici specializzate Unieuro e OVS, una galleria composta da 17 negozi per tutte le esigenze, oltre ad un ampio e comodo parcheggio.

“Il futuro vedrà il Centro commerciale concentrarsi sulle famiglie, sui bambini e soprattutto sul sociale – ha concluso il Direttore – Continueremo nelle prossime settimane con le attività natalizie e il programma fedeltà legato all’App del Centro In Piazza che premia gli acquisti. Non mancheranno sorprese per tutti”.