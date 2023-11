Share on Twitter

Ottimi piazzamenti per la A.s.d. Stargym Ritmica di Campobasso che conferma l’alto livello di tutte le ginnaste presenti in gara nel Campionato Regionale Silver Individuale di ginnastica ritmica che si è svolto al Palasport di Vinchiaturo sabato 25 novembre. Ad aprire la competizione è stata Serena Ponticelli (allieva 4), poi Ilaria Conca (junior 1) per il livello LC che si classificano entrambe al primo posto. Nella divisione LD categoria senior 2 Rosita Menna si piazza sul primo gradino del podio. Successivamente è stata la volta di Miriana Lombardi (junior 1), Giorgia Tullo (junior 2) ed Ilenia Mitra (junior 2) nel campionato LB1 ed LB2 tutte e tre si aggiudicano il titolo di campionesse regionali nelle rispettive categorie.

La giornata si è conclusa con il campionato LA1 ed LA2 con Bianca D’Alessandro che si piazza al primo posto nella classifica della categoria allieve 4, poi Elisa Evangelista (junior 2) e Vanessa Damiano (senior 2) conquistano anche loro il primo posto. Tutte le ginnaste portacolori della Stargym Ritmica, scuola federale di ginnastica ritmica del capoluogo, hanno fatto incetta di grandissime soddisfazioni ed ottimi punteggi. Le tecniche della Stargym Ritmica, Ilenia Pasquale e Nunzia Ferrigno, e tutto lo staff sono orgogliose del proprio Team che ancora una volta, con passione e determinazione, conquista grandi risultati in vista dei prossimi appuntamenti agonistici. Il clima di complicità, di squadra e supporto emotivo che da sempre contraddistingue la Stargym Ritmica è stato anche questa volta l’elemento vincente che ha permesso alle atlete di fare la differenza.