Ieri sera una squadra di Vigili del fuoco del Comando di Campobasso, con autopompa e modulo antincendio, è dovuta intervenire per un incendio nella zona di Cercemaggiore. Sulla strada provinciale 79, che collega il paese alla fondovalle Tammaro, un autocarro è stato distrutto dalle fiamme per cause da accertare. Non ci sono stati feriti.