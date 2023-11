Share on Twitter

Giornata isernina per il segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin, che sarà oggi in città per officiare la Messa Solenne nella chiesa di San Giuseppe Lavoratore, nel quartiere San Lazzaro.

L’occasione è quella della Giornata Mondiale della Gioventù Diocesana. La giornata avrà inizio alle ore 9 con il raduno in Largo Padre Giacinto. Parolin sarà accolto da don Mimmo Veccia, parroco della chiesta di Iserniapie