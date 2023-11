Share on Twitter

Share on Facebook

Rilanciare le campagne d’ascolto e il dialogo con il territorio partendo dai numeri che premiano Forza Italia come seconda forza politica regionale e che sul territorio isernino conta oltre 600 tesserati. Sono questi gli obiettivi del neo coordinatore provinciale di Isernia Manolo Sacco

, annunciati dopo la sua elezione al congresso che si è svolto nel capoluogo di provincia. Per Forza Italia a Isernia inizia una nuova stagione.

Sindaco di Pescolanciano e fedelissimo dell’assessore regionale alle attività produttive Andrea Di Lucente, Sacco è il successore di Raimondo Fabrizio alla guida del coordinamento provinciale e riparte dalla consapevolezza della forza del suo partito sul territorio e dal dato beffardo delle elezioni di via Berta.

L’elezione di Sacco alla ripartenza delle fasi congressuali a Isernia e a Campobasso sarà di stimolo per mettere insieme le diverse anime in Forza Italia è crescere ancora in provincia di Isernia