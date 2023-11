Share on Twitter

Il mio cuore batte a destra. E’ questo uno degli slogan più riusciti di quella che fu la stagione di Gianfranco Fini e di Alleanza Nazionale. All’epoca Giorgia Meloni era la responsabile nazionale di Azione Giovani e Costanzo Della Porta, invece, lo era per la regione Molise. Da allora di acqua sotto ai ponti ne è passata e Giorgia Meloni è diventata Capo del Governo mentre Costanzo Della Porta, senatore della repubblica. I valori della militanza e della coerenza oggi hanno portato alla riconferma di Della Porta al vertice del partito per la provincia di Campobasso.

Una fase di maggiore radicamento sul territorio e di crescita, sono questi gli obiettivi in cantiere per Della Porta, soprattutto in vista degli appuntamenti di primavera con le elezioni amministrative ai comuni di Campobasso e Termoli.