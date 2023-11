“Servono interventi immediati, come quelli recentemente approvati dal Parlamento, che possano fungere da deterrente, ma, al tempo stesso, serve un piano di cultura ed educazione. Il femminicidio è diventato una piaga sociale, un crimine rispetto al quale occorre agire in fretta”. Così il presidente della Regione Molise Francesco Roberti in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il Governatore invita gli enti istituzionali ad essere uniti per fronteggiare il problema: “Siamo di fronte a un fenomeno sociale dilagante. Tutte le Istituzioni unite, supportate dalle associazioni di riferimento, devono lavorare per eliminare questa grave piaga sociale”. “La Regione Molise fa e continuerà a fare la sua parte, in tema di prevenzione, protezione, educazione e cultura del rispetto. Andiamo nelle scuole per formare i nostri giovani, non solo a una nuova cultura e al rispetto, ma anche a denunciare, qualora all’interno dei rispettivi nuclei familiari siano testimoni di episodi di violenza. Lavoriamo uniti per rinforzare la rete dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio, ma anche le strutture che possano dare un aiuto psicologico alle donne vittime di violenza”.