Così come preannunciato dagli esperti sul Molise è arrivato l’inverno. Nelle ultime ore temperature in picchiata e prime nevicate. Stamattina imbiancate le località di montagna, a Campitello e Capracotta, e primi fiocchi di neve anche in collina, fiocchi che hanno fatto la loro comparsa anche a Campobasso. Le temperature sono scese fino a zero gradi. Nelle altre zone della regione piogge abbondanti e vento forte hanno causato anche qualche danno e disagi. Sulla costa il mare molto mosso non ha consentito i collegamenti con le isole Tremiti mentre i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire a Termoli per i danni causati dal vento: un lampione caduto in via Firenze e tegole volate via dai tetti.