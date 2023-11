Share on Twitter

Share on Facebook

E’ stata ritrovata in un’area alla periferia di Pizzone Anna Santucci, la 47enne scomparsa ieri pomeriggio dal paese in provincia di Isernia. Le sue condizioni di salute sono buone.

Ore di apprensione per la donna di cui non si avevano più notizie: secondo la ricostruzione fornita alle forze dell’ordine, che si sono messe immediatamente sulle tracce di Anna, era uscita di casa ieri pomeriggio per una passeggiata senza fare più ritorno a casa.