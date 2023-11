Lo scopo è sociale, le letture simpatiche e frizzanti.

Parliamo di “oroscopo al caffè”, l’agenda di Greta Rodan che quest’anno compie 4 anni dalla sua prima edizione.

In Una versione tascabile, con le illustrazioni di Valeria Vallone, il libro racconta quest’anno undici posti d’Italia e uno in Spagna, nei quali saranno previste altrettante presentazioni. I racconti sono accompagnati come sempre da previsioni astrologiche giocose e L’intero ricavato andrà ad Ali, emozioni in movimento, associazione che combatte la violenza in ogni sua forma.

Nella presentazione dell’agenda, presso lo Spazio Arte Petrecca di Isernia, ospiti, insieme all’autrice, Maria Pia De Martino, scrittrice e poetessa; Giuseppe Rapuano, direttore di CinqueW News e Claudio Melchiorre, presidente della associazione nazionale consumatori MEC, oltre che sostenitore dell’agenda fin dalla sua prima edizione.

L’occasione ha dato modo ai partecipanti di confrontarsi su una tematica quanto mai attuale, la lotta contro la violenza sulle donne.