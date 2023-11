Da ieri pomeriggio non si hanno più sue notizie e sono scattate le ricerche per ritrovarla. Ore di apprensione a Pizzone per Anna Santucci, 47 anni, scomparsa dal paese in provincia di Isernia.

È uscita dalla sua casa per una passeggiata e non è più rientrata. Il sindaco del comune di Pizzone, Vincenzo Di Cristofano, lancia un appello: “Chiunque dovesse rintracciarla è pregato di informare tempestivamente le forze dell’ordine al numero 0865951132”