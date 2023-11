Share on Twitter

“Protocollo Zeus”, è questo il nome dell’atto di intesa sottoscritto questa mattina a Campobasso dal questore Vito Montaruli e dalla Sindaca del Comune capoluogo, Paola Felice. In occasione delle giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne la Polizia di Stato e l’amministrazione di Palazzo San Giorgio hanno definito un protocollo di collaborazione che agisce sul piano preventivo, laddove a seguito di atti persecutori, quindi a casi di stalking, e atti di violenza domestica ci si trovi in presenza di un ammonimento del Questore a carico dell’autore dei fatti.

In tali casi l’atto di ammonimento è accompagnato dalla cosiddetta ingiunzione trattamentale, ovvero dall’invito formale al soggetto ammonito di intraprendere presso strutture specializzate un percorso di recupero.

L’intervento del Comune di Campobasso è legato all’Ambito territoriale sociale e consiste nel mettere a disposizione questa struttura per le finalità oggetto dell’intesa.

Attraverso il “Protocollo Zeus” gli interventi, come rimarca la Sindaca Felice, hanno natura preventiva.