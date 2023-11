Bilancio più che positivo per la mostra fotografica “Trivento nel tempo”. Inaugurata sabato 14 ottobre, la mostra fotografica ha ospitato circa 500 visitatori, provenienti anche da fuori regione. Enti, associazioni, scuole e tanti cittadini hanno voluto ripercorrere le strade della storia, attraverso le foto d’epoca del comune trignino. Divise in sezioni, le foto sono state installate presso il Palazzo comunale di via Torretta, dietro lo studio storico ed artistico del maestro Benito Di Zanna e dall’archeologa ed educatrice museale, Silvia Santorelli. Un programma culturale, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Trivento, destinato ad evolvere e arricchirsi di altre proposte culturali, con al centro sempre Trivento, la sua storia e i suoi personaggi illustri. Su prenotazione sarà ancora possibile visitare le stanze di via Torretta, contattando i seguenti numeri 329.4748910, 328.7637644, o inviando una e mail all’indirizzo triventoneltempo23@gmail.com