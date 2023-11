La giunta regionale del Molise ha emanato le “linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica” per il triennio 2024/27. La normativa, che si applicherà dall’anno scolastico 2024/25, porterà in 3 anni al taglio di otto istituzioni scolastiche sulle 52 attuali (il 15,38%, una delle percentuali di taglio più alte d’Italia). “Il problema – afferma il segretario della Flc Cgil di Abruzzo e Molise – è che le nuove norme prevedono una riduzione del numero di autonomie scolastiche, che viene correlato alla popolazione scolastica e all’andamento delle iscrizioni. Si tratta solo dell’inizio: se il criterio verrà confermato, in un decennio, potrebbero scomparire il 30% delle istituzioni scolastiche molisane”. La Cgil ricorda di avere più volte sollecitato i rappresentanti politici regionali e nazionali ad intervenire “per tutelare le specificità del nostro territorio: la particolare conformazione territoriale del Molise, la presenza di aree interne, la mancanza di efficienti reti di trasporto renderebbe necessaria una deroga ai criteri generali”. “Niente di tutto questo però è avvenuto – evidenzia La Fratta -: mentre alcune regioni, anche di centro destra, hanno manifestato in tutti i modi la loro contrarietà al provvedimento, il Molise si è limitato ad obbedire accettando criteri penalizzanti”.