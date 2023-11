E’ arrivata a capo della Procura di Larino un anno fa e proprio nel giorno del suo insediamento aveva annunciato il suo impegno contro la violenza di genere. Elvira Antonelli è al lavoro su una rete antiviolenza. E’ stato già creato un gruppo di specializzazione per affrontare questi reati. L’obiettivo è creare una rete tra le istituzioni, gli enti impegnati nella tutela delle donne. Tante le persone anche in Molise iscritte nel registro degli indagati per violenza domestica e stalking soprattutto.

La rete serve per l’emersione di questi reati. La Procura ha creato una mail dedicata per chi ha bisogno di aiuto.

La Procuratrice è intervenuta al momento di formazione promosso dall’Ordine degli avvocati di Larino in collaborazione con la Scuola Frentana. Un corso di abilitazione e specializzazione per curatore speciale del minore e amministratore di sostegno, al centro la loro responsabilità civile e penale. Tra i temi anche il ruolo del pubblico ministero nei procedimenti che riguardano i minorenni.