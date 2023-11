Una violenta lite tra automobilisti, a quanto pare per questioni di viabilità ma gli accertamenti sono ancora in corso, si è verificata alla rotatoria del cimitero questa mattina poco dopo le 13 a Campobasso. Una persona è rimasta ferita in modo serio ed è stata trasportata all’ospedale Cardarelli dal 118 in codice rosso. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della Polizia che ora stanno svolgendo le indagini su quanto accaduto. La Polizia municipale ha invece operato per gestire il traffico bnella zona.