Contributi per canoni di locazione, il Comune di Trivento proroga i termini per le domande. L’amministrazione comunale di Trivento avvisa che sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze per i contributi di sostegno per le abitazioni in locazione. Le domande di partecipazione devono essere presentate, in forma di dichiarazione sostitutiva a norma della D.P.R. 28/12/2000 n° 445 e compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Trivento, a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.trivento@pec.it. – e-mail segreteria@comunetrivento.it, o presso il Comune di Trivento in Piazza Municipio dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, entro e non oltre il 30 novembre 2023. Per più specifiche informazioni sull’ avviso, si rimanda alla consultazione del sito ufficiale dell’Ente: www.comune.trivento.cb.it