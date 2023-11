Il primo di due match interni consecutivi in un periodo in cui – complice anche il via al torneo di under 17 e 19 con l’Abruzzo – il vivaio rossoblù ha iniziato a girare a pieno ritmo. La formazione junior La Molisana Magnolia Campobasso si proietta sulla quinta giornata del girone A di prima fase del torneo di serie B con Campania, Puglia, Basilicata e Calabria e lo fa, nel sabato che coincide con la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ospitando nello scenario dell’Arena la New Juve Basket Trani, formazione terzultima della classe con due punti all’attivo, con palla a due alle ore 18.30 ed arbitri i casertani Luca Leggiero e Valeria Santoro.

IMPEGNI FORMANTI Per il trainer rossoblù Gabriele Diotallievi tutto questo calendario così intenso rappresenta un ottimo riscontro. «Poter essere impegnati in più appuntamenti – riconosce – è importante per le ragazze del vivaio, che lavorano sodo sin da settembre ed ora hanno occasione di applicare sul campo quanto fatto in fase di avvicinamento. Considerando l’ampio numero di elementi, già il derby tra under 19 ed under 17 di lunedì scorso (vinto dalle prime per 68-59, ndr), mi ha dato l’opportunità anche di poter impiegare qualche 2009». Nello specifico, il team del capoluogo sarà al via anche nei tornei under 15 ed under 13 nel novero del progetto della Junior Nba Championship. «Le esperienze sono tutte positive e responsabilizzano e sono tra l’altro anche un’ottima base in prospettiva per un eventuale accesso alle fasi interregionale. L’importante è riuscire a coinvolgere e far crescere al meglio tutti i nostri prospetti».

ATTENZIONE INTERNA Proprio per questo, al pari delle gare precedenti, il focus nel novero di queste sfide per i #fiorellinidacciaio è tutto nel proprio ‘giardino’. «Lo scouting in questo torneo – riconosce Diotallevi – potrà magari essere al centro di una seconda fase. In questo momento, se visualizziamo qualcosa è quanto fatto da noi contro i nostri avversari per provare ad inserire nuovi aspetti nel quadro complessivo».

DODICI A REFERTO Quanto alle dodici che andranno a referto le stesse arriveranno dopo la seduta di tiro del sabato mattina con valutazioni a tutto tondo che terranno conto degli impegni under e senior per alcuni elementi con l’A1, il tutto, comunque, sempre puntando con forza alla crescita complessiva del gruppo.

SOTTO OSSERVAZIONE Nel frattempo, sotto osservazione sul mensile Basket Magazine, è finito uno dei prospetti della cantera campobassana. Emma Giacchetti, impegnata con forza anche con la prima squadra di A1, sarà tra i personaggi al centro di un approfondimento nel numero di dicembre della rivista con una lunga intervista alla giocatrice con al centro sia l’universo Magnolia che quello della Nazionale, nonché idee sul basket e sugli stretti temi dell’attualità.