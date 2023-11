Share on Twitter

“Una nuova legge contro la violenza sulle donne. Il testo approvato – ha detto la capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Bicamerale d’Inchiesta sul Femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere – rappresenta un passo importante, anche se non definitivo, vista l’emergenza sociale legata ai troppi femminicidi che puntualmente si registrano nel nostro Paese. Dopo la Camera, infatti, anche il Senato ha votato all’unanimità il Disegno di Legge. La norma prevede, tra le altre misure, la formazione di personale specializzato, in grado di percepire, sin da subito, la criticità e pericolosità di determinate situazioni, attraverso strumenti di intervento tempestivo”.

“La politica – ha continuato – aveva il dovere di agire, lo ha fatto e lo continuerà a fare con determinazione. La nuova legge, infatti, è un tappa importante del percorso che stiamo intraprendendo, finalizzato ad arginare il triste fenomeno. Un nuovo passo di un cammino che impegnerà al massimo il Parlamento con nuove e più incisive misure. Questo lavoro riguarderà anche la Commissione Bicamerale d’Inchiesta sul Femminicidio nonché contro ogni altra forma di violenza di genere, dove proseguiremo il lavoro iniziato, individuando nuove misure a tutela, sostegno e promozione della libertà delle donne” ha concluso Lancellotta.