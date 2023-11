Salta e viene rinviata a data da destinarsi la seduta monotematica del Consiglio comunale di Campobasso che doveva affrontare la questione dell’area dell’ex stadio Romagnoli e dell’ex hotel Roxi. La Conferenza dei Capigruppo di Palazzo San Giorgio, tenutasi a conclusione della seduta consiliare odierna dichiarata deserta per il mancato raggiungimento del quorum, ha preso atto delle difficoltà del presidente della Regione Francesco Roberti ad assicurare la sua presenza sia alla riunione di oggi che a quella di domani, 24 novembre, a causa di inderogabili impegni istituzionali. “Le interlocuzioni che durante la riunione sono state intrattenute con l’Ufficio di Presidenza della Regione – spiega il presidente del Consiglio comunale Antonio Guglielmi – hanno consentito alla fine di optare per un rinvio della seduta ad altra data, da concordare, nella quale il presidente della Giunta possa dare per certa la sua presenza e favorire un sereno e proficuo confronto sulla materia

oggetto del monotematico”. Per questi motivi la seduta consiliare di seconda convocazione prevista per domani mattina non si terrà.