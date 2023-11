Empatia e passione di un medico di famiglia Carlo Musenga. La presentazione del libro a Trivento a cura dell’associazione “Cielo e Terra”. Domani, venerdì 24 novembre 2023, alle ore 17:00 presso il Centro Polifunzionale Trivento, con il patrocinio del Comune di Trivento, ci sarà la presentazione del libro intitolato “Empatia e passione di un medico di famiglia Carlo Musenga”. Interverranno: Carlo Musenga, Pasquale Corallo, Maria Mastroiacovo, Aldo Gioia. “La storia di “Cielo e Terra” è stata costruita negli anni, tra i pilastri solidi che hanno contribuito alla nascita del Centro Diurno “Raggio di Luce” c’è l’ill.mo dott. Carlo Musenga – scrive nell’invito la responsabile dell’associaizone “Cielo e Terra”, Maria Mastroiacovo – In questo suo libro ha riportato l’episodio in cui, come Direttore del Distretto Asrem, racconta il nostro incontro e la sua grande generosità nell’ aiutare una piccola donna in difficoltà. La sua è una storia ricca di ricordi belli dove la professionalità ha dato spazio alla nobiltà del suo animo gentile. Dopo il grande successo avuto nelle precedenti presentazioni, abbiamo l’onore di ospitare il dott. Musenga qui a Trivento. Avremo l’onore anche di ospitare la grande persona di Aldo Gioia, così descritto dal dott. Musenga: “Il mio grande amico Aldo Gioia, attore, fine dicitore, cantante ma soprattutto persona leale, dotato di sincera umiltà. Un orgoglio per la nostra città ”. Ci sarò io, Maria Mastroiacovo che insieme ai ragazzi e alle famiglie di “Cielo e Terra“ ringrazieremo il dott. Carlo Musenga per la grande e generosa professionalità che tanto ci aiutò. Il Dott. Pasquale Corallo, nel doppio ruolo di Sindaco e di medico di famiglia, accoglierà il nostro Illustre ospite venerdì 23 Novembre 2023 alle ore 17:00 presso il Polifunzionale del Comune di Trivento”.