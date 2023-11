Il cane Billy è il tagliatore seriale di gomme di Vastogirardi. Dopo mesi di indagini dei carabinieri concentrate nella ricerca dell’autore di svariati episodi di gomme d’auto tagliate e forate, è stato scoperto che il colpevole è un cane affetto da gengivite.

La storia che arriva dal piccolo comune altomolisano di Vastogirardi, in provincia di Isernia, sembra ispirata a un romanzo di Andrea Camilleri. La ricostruiscono i militari dell’Arma di Isernia al termine delle indagini, durate mesi. Le segnalazioni sono cominciate in estate e sono andate avanti anche in autunno. Almeno cinque gli episodi denunciati, relativi a pneumatici di auto parcheggiate in Piazza Giusto Girardi a Vastogirardi tagliati tra luglio e ottobre 2023. I militari della stazione locale hanno vagliato diverse piste investigative, da azioni di intimidazione a vendette, ritorsioni e l’opera di giovani vandali, senza arrivare ad alcun esito. La compagnia carabinieri di Agnone ha organizzato servizi di appostamento con personale in abiti civili, sperano di cogliere il colpevole sul fatto, ma senza riuscire a raccogliere elementi utili ad identificare l’autore dei danneggiati. E’ quindi intervenuto il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Isernia che, in supporto ai colleghi di Agnone, ha installato alcune telecamere per inquadrare la piazza interessata. Con l’ausilio della tecnologia il caso è stato risolto nelle scorse minerali. I carabinieri hanno scoperto che il responsabile dei danni è un cane di grossa taglia di proprietà di una donna residente a Vastogirardi, a sua volta vittima di uno degli episodi di gomme tagliate. Billy, questo il nome dell’animale, secondo quanto riferito dalla proprietaria che ora dovrà risarcire gli automobilisti, soffre di una forma grave di gengivite che lo porta a mordere tutto, compresi gli pneumatici, addentati e forati durate le sue passeggiate serali in piazza.