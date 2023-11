Alla Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato “Giulio Rivera” di Campobasso, è stata inaugurata la tappa molisana della mostra fotografica “Al servizio del Paese. Frammenti di storia italiana attraverso le immagini della Polizia”, realizzata dalla Polizia di Stato con la collaborazione dell’Ansa. Le fotografie che compongono la mostra costituiscono un estratto della omonima piattaforma digitale, consultabile sul sito istituzionale della Polizia di Stato, in cui sono raccolti oltre 500 scatti che ripercorrono la storia del Paese dal 1948 ad oggi, anche attraverso l’attività delle donne e degli uomini della Polizia. La mostra è suddivisa in aree tematiche: impegno contro le mafie, la lotta al terrorismo, Specialità della Polizia di Stato, ingresso delle donne in Polizia, sicurezza dei cittadini, gestione dei grandi eventi e dell’ordine pubblico, il valore dello sport e le Fiamme Oro della Polizia di Stato. Alla cerimonia di apertura della mostra ha preso parte anche il Questore di Campobasso Vito Montaruli, accolto dal direttore della Scuola Giovanni Nunziata. Il Questore, rivolgendosi agli allievi ha sottolineato il “valoroso contributo della Polizia di Stato nei momenti storici più significativi per la Nazione, anche con il sacrificio di coloro i quali, con onore e disciplina, hanno indossato la divisa della Polizia di Stato”.