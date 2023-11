Share on Twitter

Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, attuerà nel fine settimana del 25-26 novembre una programmata serie di interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulla linea Adriatica, nei tratti compresi fra Pesaro e Fano, Marotta e Senigallia, Porto D’Ascoli e Giulianova e fra Francavilla e Ortona.

Gli interventi riguardano in particolare l’adeguamento sismico di un ponte ferroviario al km 174+180 tra Marotta e Senigallia, lavori di manutenzione al cavalcaferrovia di via Montegrappa nel comune di Pesaro, il rinnovo dei deviatoi nella stazione di Porto D’Ascoli, il livellamento dei binari in varie tratte nonché interventi di manutenzione agli impianti di trazione elettrica.

Per consentire la piena operatività dei cantieri, da sabato 25 a domenica 26 novembre la circolazione ferroviaria subirà delle modifiche, già consultabili sul sito di RFI.

I lavori, del valore complessivo di 5 milioni di euro, vedranno impegnate circa 130 persone, tra dipendenti RFI e delle ditte appaltatrici.