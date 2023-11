La Giunta regionale ha approvato il bilancio di previsione 2023 e la legge di stabilità. Il provvedimento adesso passa all’esame della prima Commissione consiliare e successivamente in Consiglio regionale per l’approvazione.

Si chiude così la lunga operazione di risanamento dei conti pubblici a cui ha contribuito il governo nazionale con 43 milioni di euro per il 2023. Dal Governo Meloni, inoltre, sono previsti 20 milioni all’anno per i prossimi dieci anni.

In bilancio anche l’aumento dell’Irpef per i redditi superiori ai 28mila euro