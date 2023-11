Terminato lo spoglio del ballottaggio della presidenza della CRUI, E’ Giovanna Iannantuono la nuova presidente della Crui, la conferenza dei rettori italiani. Il rettore dell’Università del Molise, Luca Brunese, si è piazzato al secondo posto, alle spalle della vincitrice che è la rettrice dell’Università di Milano Bicocca. “Sono comunque contento di un risultato storico per la nostra Università, che ha rappresentato quasi la metà degli Atenei italiani – ha dichiarato Brunese -. Auguro buon lavoro alla nuova presidente, con cui intendiamo collaborare al meglio per un ruolo più incisivo della CRUI, sia per il bene della componente studentesca sia per il rafforzamento di tutto il sistema accademico italiano”.