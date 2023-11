La prospettiva particolare di una sfida in famiglia. È stata quella di domenica – presso il Montini – per la seconda giornata del torneo di Prima Divisione Maschile dove si sono sfidati i due gruppi di junior con rinforzi ‘master’ di Spike Devils Campobasso ed Energy Time. Ad imporsi sono stati i secondi, nella circostanza ospiti, con il punteggio di 3-0 con parziali di 25-19, 25-19 e 25-22. Al di là del semplice dato statistico, però, una gran bella dimostrazione di crescita pallavolistica complessiva per tanti prospetti pronti a mettersi in mostra per far emergere la propria grande passione per la disciplina.