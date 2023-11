Una terna di tutto riguardo. Due rettrici, Daniela Mapelli dell’Università di Padova e Giovanna Iannantuni che guida la Bicocca di Milano e un rettore Luca Brunese dell’Università degli studi del Molise.

Uno di loro sarà eletto alla presidenza della conferenza dei rettori dell’università italiana. Un organismo che dopo la riforma degli atenei del 2010 è diventato consolidandosi nel tempo un punto di riferimento istituzionale dell’intero sistema universitario.

E’ del tutto evidente che il rettore dell’università del Molise rappresenta con la sua candidatura i rettori delle università del centro sud Italia, visto che le due rettrici appartengono a due atenei del nord, peraltro dal prestigio indiscusso: Padova e la Bicocca di Milano.

Un risultato, già questo, che premia a prescindere dall’esito del voto, il lavoro che fino a qui è stato portato avanti in via De Santis.

E’ un onore sul piano personale e per l’università che rappresento – ha rimarcato Brunese – essere tra le persone che i colleghi rettori hanno voluto indicare per la Presidenza.

A prescindere dal risultato – ha concluso il Rettore – questa fiducia è un indice importante del lavoro fatto in questi anni dalla nostra Università nel costruire reti di ricerca, gestione e didattica”.

La votazione avverrà domani a partire dalle ore 16:00.